Il cosplay di Aira Shiratori da DanDaDan di Larissa Rochefort replica alcune scene dell'anime

DanDaDan è uno dei manga più in voga degli ultimi anni e la trasposizione in anime andata in onda negli scorsi mesi si è rivelata un grandissimo successo, con tantissimi che ora attendono la messa in onda della stagione 2, in programma per luglio di quest'anno. Uno dei punti di forza dell'opera di Yukinobu Tatsu è senza dubbio il suo cast di personaggi e a questo proposito oggi vi proponiamo il cosplay di Aira Shiratori firmato da Larissa Rochefort.

Aira è uno dei personaggi principali, una studentessa nota per la sua bellezza, il carattere solare e gentilezza, cosa che l'ha resa molto popolare tra i suoi coetani. Sotto questa facciata, tuttavia, nasconde una personalità vanitosa e arrogante. La sua vita cambia drasticamente quando trova l'orbe dorato di Okarun, che le conferisce la capacità di vedere spiriti. Questo evento la porta a diventare un'alleata importante per Momo Ayase e Okarun nelle loro avventure paranormali a base di alieni e spiriti maligni.