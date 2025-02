Il cosplay di Karlach da Baldur's Gate 3 firmato Irine Meier è uno spettacolo

Come sappiamo, la storia di Karlach è senza dubbio una delle più appassionanti narrate nello straordinario RPG di Larian Studios, nonché una delle più tristi, ed è per questo che gli sviluppatori hanno deciso di ascoltare gli utenti e donare alla guerriera anche un finale meno amaro.

Irine Meier ha esibito nuovamente il suo spettacolare cosplay di Karlach , l'affascinante personaggio di Baldur's Gate 3 che ha conquistato tantissimi giocatori anche per via del suo passato drammatico e oscuro.

Le perle di Irina

Il CEO di Larian Studios ha fatto grandi promesse per il futuro, e sarà davvero interessante vedere a quale progetto si dedicherà questo talentuoso team di sviluppo, mentre Wizards of the Coast dovrà trovare qualcuno che raccolga il loro testimone per un eventuale Baldur's Gate 4.

A proposito di talento, Irine Meier ha realizzato nel corso degli anni dei cosplay davvero clamorosi: fra i migliori segnaliamo Triss Merigold, Golden Fairy e Minthara, Ciri da The Witcher 4 ed Ember da Arknights: Endfield.