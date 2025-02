Unity licenzia, chiude un intero team e cancella uno strumento in fase di sviluppo

Unity ha effettuato un'altra serie di licenziamenti e ha eliminato il suo team Behavior , uno strumento in fase di sviluppo per "creare comportamenti utilizzati per controllare personaggi non giocanti (PNG) od oggetti". Uno sviluppatore software senior ha condiviso su LinkedIn di essere stato licenziato dopo cinque anni di lavoro presso Unity "come parte di un recente licenziamento ".

Il messaggio del team di Unity

Un post sul forum ufficiale di Unity ha affermato che l'azienda ha licenziato l'intero team di Unity Behavior. Lo sviluppatore Shanee Nishry ha dichiarato: "Grazie per il vostro amore e il vostro sostegno al nostro progetto. Purtroppo oggi ci è stato comunicato che il nostro team è stato incluso nell'ultima tornata di licenziamenti e non saremo più in grado di supportarvi. Ho contattato la leadership per chiedere se possono rendere il progetto open-source, ma non c'è alcuna garanzia. Vorrei ringraziarvi ancora una volta per la vostra gentilezza e il vostro sostegno, nonché per il vostro straordinario impegno e feedback."

Il numero esatto di dipendenti interessati dai licenziamenti di Unity non è ancora chiaro. Negli ultimi anni Unity ha tagliato numerosi posti di lavoro per cercare di raggiungere la redditività. A maggio 2024 Unity ha appuntato un nuovo CEO.