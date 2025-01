I cosplay di Triss Merigold, Golden Fairy e Minthara da Irine Meier sono stati i migliori del 2024

I cosplay di Triss Merigold, Golden Fairy e Minthara sono state le interpretazioni di maggior successo realizzate da Irine Meier nel corso del 2024, come ha rivelato la modella russa nel suo ultimo post su Instagram.

Si tratta in tutti e tre i casi di lavori davvero ben confezionati, ma che naturalmente traggono sostanziale vantaggio dalla fisicità della bella Irina, molto ben valorizzata anche dagli scatti e dalla post-produzione, forti di un livello qualitativo altissimo.

Come spesso accade per i cosplay di Irine Meier, la modella ha prestato grande attenzione ai costumi, agli accessori e ai relativi dettagli, alla precisione del makeup e in ultimo alle location, sempre molto affascinanti.