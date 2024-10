Il cosplay di Shani da The Witcher firmato toriealis ci riporta al debutto della serie

Il cosplay di Shani da The Witcher 3: Wild Hunt realizzato da toriealis ci riporta al debutto della serie sviluppata da CD Projekt RED, con il primo capitolo pubblicato su PC nel 2007: è lì che Geralt ha incontrato per la prima volta l'affascinante dottoressa dai capelli rossi.

Sempre pronta ad aiutare il prossimo, Shani offriva nel gioco le proprie cure al protagonista dell'avventura ogni volta che ne aveva bisogno. Il personaggio è poi tornato in occasione dell'espansione Hearts of Stone di The Witcher 3: Wild Hunt.

In occasione di questo servizio fotografico, Torie ha realizzato lo splendido costume di Shani, prestando molta attenzione ai dettagli e agli accessori che caratterizzano questa figura, nonché ovviamente al suo taglio corto di capelli rossi.