Il cosplay di Triss Merigold da The Witcher firmato Irine Meier risplende sotto al sole del Montana, dove la modella russa si è recata in vacanza tempo fa e dove è tornata oggi, nuovamente determinata a realizzare qualche splendido scatto in costume.

Costume classico, capelli rossi, uno sfondo ricco di natura e i raggi del sole a baciarle il viso, Irine appare in fantastica forma nelle vesti del celebre personaggio della saga creata da Andrsej Sapkowski, che CD Projekt RED ha portato con successo su PC e console.

Gli scenari del Glacier National Park si prestano in maniera brillante a fare da sfondo a questi scatti, tanto che secondo Irine l'ambientazione è molto simile ai panorami di Skellige.