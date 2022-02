The Witcher, un cosplay di Triss Merigold da Lada Lyumos: splendida

Lada Lyumos ha pubblicato nuove foto del suo cosplay dedicato a Triss Merigold, il celebre personaggio della serie The Witcher, e la modella appare davvero splendida in questi scatti.

La maga compagna di battaglia di Geralt di Rivia, presente anche nella seconda stagione di The Witcher (recensione), ci osserva in questo cosplay con uno sguardo profondo e occhi di un meraviglioso colore verde.

Inutile sottolineare anche stavolta come Lada abbia realizzato un lavoro fantastico in termini di costume e makeup. Finanche la posa, nella sua semplicità, risulta essere estremamente efficace per conferire fascino allo scatto.

"Abbiamo ancora metà settimana davanti, dovete diventare più forti", ha scritto la modella nel suo post su Instagram. "Bevete un po' di acqua e mangiate delle verdure. Mettete da parte il telefono e fate i vostri esercizi mattutini!"