Steam Deck, Valve ha iniziato a segnalare i giochi VR come non supportati

I giochi VR non sono supportati da Steam Deck, l'ibrido tra un PC e una console portatile di Valve. La casa di Half-Life sta iniziando a taggarli con questa specifica, in modo da rendere chiaro agli acquirenti del suo hardware cosa aspettarsi in caso di acquisto.

Attenzione, perché "non supportati" non significa non compatibili, come fatto notare dallo youtuber Brad Lynch su Twitter, che ha dichiarato di voler provare a far girare tutti i suoi titoli VR su Steam Deck non appena l'avrà ricevuta, usando tutti i trucchi del caso per riuscire nell'impresa. Secondo lui il rischio è che quella tag influenzi pesantemente il già risicato mercato dei giochi VR.

In realtà il fatto che Steam Deck non avrebbe supportato i giochi VR era noto dall'annuncio della console, ma ora il tutto si è concretizzato. Comunque sia non è detto che Steam Deck non possa farli girare, ma solo che non ci sarà nessuna ottimizzazione specifica.