Steam Deck, la console portatile Valve è ufficiale: prezzo, uscita e specifiche

Steam Deck è la tanto chiacchierata console portatile prodotta da Valve, l'handheld di cui tanto si parlava e che sembrava appunto in procinto di essere annunciato. Ebbene, la notizia l'ha data per primo il giornalista Geoff Keighley.

Non si chiamerà SteamPal, dunque: in uscita a dicembre, al prezzo di partenza di 419 euro, Steam Deck vanterà specifiche tecniche molto interessanti: una potente APU Zen 2 RDNA 2 sviluppata in collaborazione con AMD e ottimizzata per la portabilità, controlli a dimensione standard, un touch screen da 7 pollici, Wi-Fi, Bluetooth, porta USB-C per gli accessori e slot microSD per espandere lo storage.

Steam Deck consentirà di portarsi dietro la propria libreria Steam e di giocare in mobilità, ma la porta USB-C in combinazione con un apposito dock, opzionale, permetterà anche di collegare il dispositivo al televisore per un gaming di stampo tradizionale.

I preorder di Steam Deck si apriranno il 16 luglio alle 19.00 anche per l'Europa: per prenotare l'handheld basta visitare questo sito e scegliere il modello che desieriamo.

Quando la portabilità incontra la potenza

Abbiamo formato una partnership con AMD per creare l'APU personalizzata di Steam Deck, ottimizzata per il gaming su dispositivi portatili. Si tratta di un potentissimo processore Zen2 + RDNA2, in grado di fornire potenza in abbondanza per eseguire i giochi AAA più recenti in un unico dispositivo potente ed estremamente efficiente.

Porta sempre con te la tua Libreria di Steam

Una volta effettuato l'accesso a Steam Deck, viene visualizzata l'intera Libreria di Steam, come su un PC qualsiasi. Potrai trovare le tue raccolte e i giochi preferiti, esattamente dove li hai lasciati.

Controllo con il massimo comfort

Steam Deck è stato creato per sessioni di gioco estese, sia usando le levette che i trackpad, con controlli di dimensioni classiche comodamente raggiungibili. Il retro del dispositivo è modellato in modo da accogliere comodamente mani di varie dimensioni.

C'è anche un dock

Il dock ufficiale supporta Steam Deck per il collegamento a display esterni, reti cablate, periferiche USB e alimentazione. Se nei hai uno, puoi anche usare un diverso hub alimentato da USB-C. Il dock ufficiale sarà venduto separatamente. Maggiori informazioni in arrivo.