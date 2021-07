Steam Deck, un video mostra la console portatile Valve in azione

Steam Deck, l'appena annunciata console portatile di Valve, è stata mostrata con un primo video pubblicato da IGN che ci fa capire com'è l'handheld dal vivo, quanto è grande, come funziona e quali sono le prime impressioni d'uso.

Se avete letto la notizia relativa all'annuncio di Steam Deck con prezzo, uscita e specifiche, saprete che l'hardware del dispositivo è davvero interessante, ma a quanto pare anche la disposizione e la qualità dei controlli gioca un ruolo di primo piano.

Caratterizzati da dimensioni standard, gli stick analogici di Steam Deck risultano subito precisi e confortevoli, dice il video di IGN, così come i pulsanti principali e il d-pad, nonostante il posizionamento insolito. Meno brillanti i trigger, che tuttavia potrebbero essere modificati da qui al lancio della console.

Sul retro dell'handheld trovano posto quattro ulteriori tasti in stile Elite Controller, personalizzabili come tutti gli altri input, mentre sotto i già citati stick trovano posto due piccoli touchpad che consentono di giocare con tutti quei titoli che danno il meglio con mouse e tastiera.

La presenza di un giroscopio e del touch screen completano il quadro di un apparecchio che si presta in maniera brillante a qualsiasi utilizzo. Anche, come detto, collegandolo a un televisore e utilizzando tastiera e mouse oppure un altro controller per poter giocare in maniera tradizionale.