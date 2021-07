Steam Deck: tre versioni disponibili, preorder a prova di bagarini

Steam Deck, l'appena annunciata console portatile di Valve, sarà disponibile in tre versioni, ognuna caratterizzata da una dotazione in termini di storage e da un prezzo differente. I preorder utilizzano inoltre un simpatico sistema anti bagarini basato sulla storia del profilo da cui viene effettuata la prenotazione.

Se avete letto la notizia dell'annuncio di Steam Deck con prezzo, uscita e specifiche, saprete che l'handheld sarà disponibile dal mese di dicembre 2021 a partire da 419 euro. Ebbene, la cifra si riferisce alla versione più economica della piattaforma, equipaggiata con 64 GB di memoria eMMC.

Qualora vi servisse uno storage più sofisticato, potrete optare per il modello da 256 GB con SSD NVMe da 549 euro, oppure per quello da 512 GB con un SSD NVMe ancora più veloce a 679 euro. In tutti i casi il pacchetto preorder includerà una custodia e una serie di bonus digitali.

Per quanto riguarda invece il sistema anti bagarini, il funzionamento è semplice e viene spiegato nelle FAQ ufficiali di Steam Deck. In pratica le prenotazioni si apriranno in ritardo, per la precisione domenica 18 luglio, per gli utenti che non hanno effettuato acquisti su Steam prima di giugno 2021.