Steam Deck fra potenza, ray tracing e autonomia: Valve risponde alle domande

Steam Deck è ovviamente l'argomento del momento e IGN si è assicurato un coverage piuttosto completo, come dimostra anche il video che trovate qui sopra in cui si parla di potenza, ray tracing, autonomia e altri dettagli sulla console portatile Valve.

Disponibile in tre versioni, Steam Deck farà il proprio debutto nel mese di dicembre 2021 con prezzi a partire da 419 euro per il modello con 64 GB di memoria eMMC, ma salendo a 549 e 679 euro per le versioni con SSD NVMe da 256 o 512 GB.

Per quanto riguarda la potenza, l'APU AMD Zen 2 con tecnologia RDNA 2 offrirà circa 2 TFLOPS e supporterà il ray tracing nonché ovviamente feature come la FidelityFX Super Resolution, probabilmente un elemento chiave per consentire a Steam Deck di utilizzare l'effettistica più avanzata.

La batteria del dispositivo garantirà un'autonomia che va dalle due alle otto ore, a seconda dell'applicazione utilizzata e delle performance, mentre la risoluzione dello schermo è pari a 1280 x 800 pixel con aspect ratio di 16:10.

Steam Deck includerà un microfono per la chat vocale nelle esperienze a base multiplayer, ma la connettività sarà unicamente Wi-Fi. Stando a quanto dichiarato da Valve, il sistema operativo SteamOS della console consentirà di far girare qualsiasi software per PC senza problemi.