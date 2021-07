Steam Deck sarà compatibile con Xbox Game Pass ed Epic Game Store

Steam Deck, la nuova console portatile prodotta da Valve, sarà compatibile con Xbox Game Pass, Epic Games Store e qualsiasi altro launcher disponibile su PC, stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori del dispositivo ai microfoni di IGN.

Dopo aver parlato di potenza, ray tracing e autonomia di Steam Deck, i progettisti dell'handheld hanno infatti specificato che il sistema operativo SteamOS potrà far girare virtualmente qualsiasi applicazione desideriamo, inclusi i vari client dedicati al gaming.

Si tratta di un aspetto fondamentale, che implica come Steam Deck non sia in realtà una piattaforma legata indissolubilmente alla libreria Steam di chi la utilizza, bensì disponga dell'elasticità necessaria a farne un PC da gaming portatile a tutti gli effetti, distante dal concetto di sistema chiuso che è appunto tipico delle console.

Corrisponde a questa filosofia anche il fatto che le regolazioni grafiche di ogni singolo gioco rimarranno disponibili così come le conosciamo, con l'unica differenza che al primo avvio verranno utilizzati dei preset per offrire un'esperienza bilanciata. Saranno inoltre supportate le mod.