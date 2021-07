The Last of Us, la serie TV HBO: tre nuovi attori aggiunti al cast

The Last of Us, la serie TV prodotta da HBO, ha visto l'annuncio di tre nuovi attori che faranno il proprio ingresso nel cast: si tratta di Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O'Neill.

Questi interpreti affiancheranno dunque Pedro Pascal e Bella Ramsey nella serie di The Last of Us. Pierce, in particolare, non è nuovo al franchise creato da Naughty Dog, avendo prestato la sua voce a Tommy in entrambi i giochi.

Il suo sarà un personaggio ricorrente, Perry, uno dei ribelli che vive nella zona di quarantena, mentre Bartlett e O'Neill vestiranno i panni di Frank e Bill, due sopravvissuti che vivono in una città isolata.

The Last o Us, i tre nuovi attori: da sinistra Jeffrey Pierce, Murray Bartlett e Con O'Neill.

Per il resto, sappiamo che la prima stagione della serie di The Last of Us sarà composta da dieci episodi della durata di circa un'ora e racconterà gli eventi del gioco originale.