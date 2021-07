The Last of Us, serie TV: numero di episodi e durata rivelati dal produttore

The Last of Us vedrà l'arrivo il prossimo anno di una serie TV scritta e prodotta da Craig Mazin, che ha rivelato il numero degli episodi della prima stagione e la loro durata: saranno dieci, ognuno da un'ora.

Sappiamo che la prima stagione della serie di The Last of Us coprirà la storia del gioco originale, che dunque dovrà essere sviscerata nel giro di dieci ore: meno rispetto alla durata del titolo sviluppato da Naughty Dog.

Craig Mazin, produttore e autore dello show, nonché della serie di Chernobyl e del prossimo film di Borderlands, è comunque fiducioso circa il risultato. Il materiale di partenza, del resto, è ottimo.

Con Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie, la serie televisiva di The Last of Us ci catapulterà nelle inquietanti atmosfere del mondo post-apocalittico descritto nei giochi.

La prima foto dal set di The Last of Us conferma l'inizio delle riprese, nella speranza che i lavori procedano senza intoppi e che fra qualche mese si possa parlare di una data di uscita.