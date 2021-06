Borderlands: il film sembra aver concluso le riprese, Claptrap si mostra in un'immagine

Borderlands, il film, sembra essere giunto alla conclusione delle riprese, almeno in base a quanto riferito da Claptrap, che in un'immagine riporta un ciak con scritto "That's a Wrap!", ovvero "Abbiamo finito", o qualcosa del genere.

Sembra un po' presto, considerando che solo qualche giorno fa si parlava di film girato per 2/3, ma forse le ultime notizie non erano del tutto aggiornate, oppure il messaggio riportato da Claptrap non è propriamente veritiero, in ogni caso le riprese sono solo una parte del lungo processo di produzione per un film di questo calibro.

Borderlands, il film: Claptrap si mostra nella prima immagine

Potrebbe comunque significare che presto potremo vedere un trailer o qualche materiale video sul film di Borderlands, visto che al momento abbiamo visto praticamente solo una prima foto con il cast al completo ma nella quale si vedevano solo le silhouette dei personaggi.

La produzione dovrà proseguire con applicazione di effetti speciali, rendering, montaggio e quant'altro, dunque l'attesa si prospetta comunque ancora piuttosto lunga prima di arrivare al termine dei lavori. In ogni caso, a questo punto non si torna certo indietro e non vediamo l'ora di scoprire meglio in cosa consista questa particolare produzione.

Il film di Eli Roth ha peraltro un cast veramente imponente, che ricordiamo nell'elenco qui sotto: