EA Play Live 2021: data e ora confermate, ecco quando ci sarà il grande evento

Electronic Arts ha svelato al mondo data e ora dello spettacolo EA Play Live, durante il quale ci sarà modo di vedere vari giochi dei team di sviluppo dell'editore americano. Più precisamente, ha indicato l'orario di inzio del pre-show, al quale ovviamente seguirà l'evento vero e proprio. Segnatevi quindi sul calendario il 22 luglio 2021 alle ore 19:00.

Per quanto riguarda i contenuti dell'EA Play Live, per il momento non sono state indicate altre informazioni. Attualmente, come potete vedere voi stessi qui sotto, è disponibile un tweet che include una gif che mostra solo un cubo, una sfera e una piramide, che mutano le proprie texture per far apparire diversi materiali e colori. Purtroppo questo non ci dice molto.

Ricordiamo che Electronic Arts non ha preso parte in modo ufficiale all'E3 2021. L'editore ha presentato prima dell'evento di inizio giugno Battlefield 2042, che si è poi di nuovo mostrato in una delle presentazioni di questo mese. L'EA Play Live 2021 sarà però un evento creato completamente attorno ai giochi di Electronic Arts.

Ci sarà forse spazio per FIFA 22, Madden NFL 22 e Battlefield 2042. Oltre a questi, si vocifera che vi sia un nuovo capitolo di una IP nota in sviluppo presso EA Motive: i giocatori sperano che si tratti di Dead Space.