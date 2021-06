Minecraft x Sonic the Hedgehog: l'icona Sega ha un DLC dedicato, vediamo il trailer

Minecraft si arricchisce con l'aggiunta di un nuovo DLC dedicato nientemeno che a Sonic the Hedgehog, la celebre icona di Sega che entra ufficialmente a far parte del mondo a cubetti creato da Mojang, come vediamo in questo trailer.

In occasione del trentesimo anniversario di Sonic, Minecraft accoglie così il porcospino blu che è il simbolo di Sega nonché in parte dei videogiochi in generale, con l'introduzione di varie skin, blocchi ed elementi dello scenario da aggiungere al mondo di gioco.

Minecraft: il DLC di Sonic propone personaggi ed elementi dei livelli classici

Come possiamo vedere dal trailer di presentazione, con il DLC di Sonic the Hedgehog vengono inseriti vari elementi a tema all'interno di Minecraft, nella fattispecie vediamo i personaggi di Sonic, Knuckles, Tails, Shadow e Amy oltre a vari elementi per costruire lo scenario, basati sulle caratteristiche degli storici livelli come Green Hills Zone e Chemical Plant Zone.

Oltre agli scenari, nel DLC di Sonic per Minecraft ci sono anche i personaggi principali

Come possiamo vedere dal trailer, è possibile gareggiare in multiplayer con altri amici e correre nel classico stile di Sonic all'interno di ambientazioni tridimensionali da costruire e modificare, ovviamente raccogliendo anelli e sconfiggendo vari nemici.

Pochi giorni fa è stato messo a disposizione l'aggiornamento 1.17 Caves & Cliffs Parte 1 per Minecraft, che rappresenta una novità di grosso rilievo per il gioco. Tra gli ultimi DLC, abbiamo visto anche quello dedicato a Ben 10.