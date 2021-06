Minecraft incontra Ben 10 nel nuovo DLC crossover dedicato alla serie animata

Minecraft ottiene un altro DLC crossover, in questo caso con Ben 10 che viene introdotto per la prima volta all'interno del mondo a blocchi del celebre gioco Mojang, per la gioia di grandi e soprattutto piccini.

Si tratta di una nuova aggiunta di contenuti per Minecraft tutti a tema Ben 10, che introduce personaggi, elementi di scenario e avventure ispirate alla celebre serie animata sul ragazzo trasformabile. Il DLC contiene due diverse modalità di gioco: Storia e Free Roam, come spesso accade alle espansioni crossover di questo tipo.

Nella modalità Storia, ci troviamo ad affrontare una "sfida epica": dobbiamo aiutare Ben, Gwen e Grandpa Max a recuperare DNA alieno perduto dall'Omnitrix, il celebre orologio/marchingegno che Ben 10 utilizza per trasformarsi nei vari alieni grazie al DNA raccolto.

Nel gioco possiamo dunque assumere la varie forme corrispondenti ai diversi alieni in cui il protagonista può trasformarsi per sconfiggere vari nemici storici della serie come Vilgax, Zombozo e Kevin 11 all'interno di una vera e propria storia originale basata su personaggi ed eventi tipici di Ben 10.

La modalità Free Roam consente invece di esplorare l'ambientazione assumendo subito tutte le varie forme di Ben 10 e utilizzare in questo modo le sue abilità speciali in maniera libera, senza dover seguire la progressione della narrazione ed esplorando lo scenario liberamente, anche se questo sarà comunque popolato da vari nemici.

Possiamo vedere qualcosa di questi particolari contenuti nel trailer di presentazione del Ben 10 DLC riportato in questo pagina. Ricordiamo inoltre che l'update 1.17 Caves & Cliffs Parte 1 ha una data di uscita ufficiale, e che questo comprenderà 91 blocchi.