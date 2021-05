Minecraft: l'update 1.17 Caves & Cliffs Parte 1 ha una data di uscita ufficiale

Sapevamo che non manca molto, ma ora ne abbiamo la conferma ufficiale. L'update 1.17 di Minecraft, noto come Caves & Cliffs Parte 1, sarà presto disponibile. La data di uscita è fissata per l'8 giugno 2021 per le versioni Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, iOS, Android e Windows 10, senza dimenticare le versioni Java Edition su Windows, macOS e Linux.

Come detto, si tratta dell'update 1.17, ovvero Caves & Cliffs Parte 1, che porterà solo una parte delle novità attese per l'intero Caves & Cliffs. Questo aggiornamento includerà nuove creature come le capre, gli axoloti e i warden. Ci saranno anche nuovi blocchi come il rame. Non conterrà però nuovi biomi né feature legate alla generazione del mondo: queste novità saranno rilasciate con la parte 2 della patch.

Minecraft Update 1.17: le capre sono in arrivo

Attualmente è disponibile una versione pre-release dell'update 1.17 Caves & Cliffs Parte 1, ma non include alcuna novità da testare, solo correzioni minori a bug. Se siete interessati alla patch note, potete vederla sul sito ufficiale di Minecraft a questo indirizzo.

Per quanto riguarda le novità dell'intero Caves & Cliffs Update, sappiamo che porterà 91 nuovi blocchi già nella prima parte.