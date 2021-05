Acer ConceptD 5, ConceptD 7 Ezel e ConceptD 3: notebook con schermo 3D con tecnologia SpatialLabs

Acer ConceptD 5, Acer ConceptD 7 Ezel e Acer ConceptD 3 sono i nuovi notebook dell'azienda taiwanese: dispositivi equipaggiati con i processori Intel Core di undicesima generazione e le schede video NVIDIA RTX serie 30, nonché dotati della tecnologia SpatialLabs per la visualizzazione di immagini 3D stereoscopiche.

Il sistema utilizza due immagini simili ma non identiche, una per occhio, che restituiscono la sensazione di una proiezione tridimensionale in maniera vicina a quanto fatto con il Nintendo 3DS. Un sensore rileva la posizione della nostra testa rispetto allo schermo e svolge i propri calcoli di conseguenza, con risultati sorprendenti.

Acer CompactD e la tecnologia SpatialLabs

Si tratta di laptop supportati dall'ecosistema NVIDIA Studio e da un sistema di driver pensato per migliorare le app creative, in grado di sfruttare al meglio il display da 16 pollici del ConceptD 5 con aspect ratio 16:10: l'ideale per fornire ai creator un maggiore spazio verticale per l'elaborazione video e una visualizzazione ottimale delle interfacce.

"La nostra innovativa linea di PC ConceptD è stata accolta con entusiasmo dai content creator di tutto il mondo", ha affermato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "Siamo lieti di ampliare la nostra offerta, lavorando con Intel e NVIDIA per supportare i professionisti creativi di grande talento con strumenti ancora più potenti e in grado di apportare efficienza e valore ai loro flussi di lavoro."