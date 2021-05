Acer Chromebook 317 da 17 pollici e Chromebook 713, 514 e 314: le novità sui notebook economici

Acer ha presentato i suoi nuovi Chromebook: il 317, per la prima volta con display da 17,3 pollici e i Chromebook 713, 514 e 314, con schermi da 14 e 13 pollici.

Acer ha presentato ufficialmente i suoi nuovi Chromebook, tra cui il modello Chromebook 317, primo della linea equipaggiato con un display da 17,3 pollici, e altri tre modelli appartenenti alla stessa famiglia di dispositivi: Chromebook 713, 514 e 314. "Dall'introduzione dei Chromebook, 10 anni fa, Acer è stata leader nella realizzazione di form factor innovativi che incoraggiassero i nostri utenti a creare, imparare e poter fare sempre di più", ha affermato James Lin, General Manager, Notebooks, IT Products Business, Acer Inc. "Oggi abbiamo raggiunto un altro traguardo: siamo il primo produttore di Chromebook a introdurre un modello da 17,3 pollici, la dimensione ideale per gli utenti che lavorano o studiano da casa." Acer Chromebook 317 "Grazie al lavoro di ingegnerizzazione sviluppato con Acer, il nuovo Acer Chromebook Spin 713 rappresenta un passo importante per la piattaforma Intel Evo", ha affermato Josh Newman, Vice President and General Manager of Mobile Innovation, Client Computing Group, Intel. "Con questo primo Chromebook certificato Intel Evo, dotato di porta Thunderbolt 4 e ottime prestazioni come reattività e durata della batteria, possiamo far vivere nuove esperienze ai nostri clienti nella creazione di contenuti, nel gaming e nell'intrattenimento."

Acer Chromebook 317 Acer Chromebook 317 Primo modello di Chromebook con schermo da 17,3 pollici, Acer Chromebook 317 (CB317-1H) offre un'ampia area di visualizzazione per il lavoro e il divertimento, con risoluzione Full HD, un rivestimento antiriflesso e cornici di dimensioni ridotte, nonché la possibilità di avere o meno il display touch screen e la webcam. Una tastiera di qualità (con retroilluminazione opzionale) e un ampio touchpad sono affiancati da un tastierino numerico integrato, mentre ai lati troviamo due speaker rivolti verso l'alto per un audio di qualità superiore, specie nella riproduzione di contenuti in streaming. Acer Chromebook 317 Equipaggiato con i più recenti processori Intel Celeron e con la tecnologia Intel WiFi 6, Chromebook 317 vanta ottime performance per quanto concerne la connettività, dispone di una batteria con autonomia fino a 10 ore e diverse porte USB, di cui due di tipo C per il trasferimento veloce dei dati. Scheda tecnica Acer Chromebook 317 Display: 17,3 pollici Full HD, touch screen opzionale

Acer Chromebook Spin 713 Acer Chromebook Spin 713 Acer Chromebook Spin 713 (CP713-3W) e Acer Chromebook Enterprise Spin 713 sono i primi Chromebook con certificazione Intel Evo, equipaggiati con i processori Intel Core i7 di undicesima generazione e capaci dunque di offrire prestazioni straordinarie. Dotati di un design moderno ed elegante, con scocca convertibile in alluminio con resistenza di grado militare, connettività avanzata e lettore di impronte digitali opzionale, Chromebook Spin 713 e Chromebook Enterprise Spin 713 vantano uno schermo VertiView da 13,5 pollici con risoluzione 2256 x 1504 pixel per il 18% di spazio verticale in più. Acer Chromebook Spin 713 Il comparto audio include un amplificatore integrato e supporta la tecnologia DTS per un suono di qualità superiore. Il dispositivo pesa solo 1,37 Kg e ha uno spessore di 16,9 millimetri, ma è la convertibilità il suo asso nella manica: può assumere istantaneamente la modalità che preferiamo, prestandosi agli usi più disparati. L'utilizzo in mobilità non è ovviamente un problema: la batteria garantisce fino a 10 ore di autonomia ed è compatibile con un sistema di ricarica veloce, che consente di poter usare il dispositivo per quattro ore dopo appena 30 minuti di carica. Acer Chromebook Spin 713 Scheda tecnica Acer Chromebook Spin 713 Display: 13,5 pollici con risoluzione 2256 x 1504 pixel

Acer Chromebook 514 Acer Chromebook 514 Il nuovo Acer Chromebook 514 (CB514-1W/CB514-1WT) è equipaggiato con i processori Intel di undicesima generazione, che gli consentono di offrire prestazioni eccellenti e di riattivarsi dallo stand-by in un istante, a tutto vantaggio della produttività. Un aspetto garantito anche dalla batteria, con le sue 10 ore di autonomia. Caratterizzato da una cover in metallo e da un design resistente, di grado militare, Chromebook Spin 514 vanta una connettività completa, un lettore di impronte digitali opzionale, una tastiera retroilluminata e un touchpad resistente a corrosione e graffi con tecnologia Corning Gorilla Glass. Acer Chromebook 514 Scheda tecnica Acer Chromebook 514 Display: 14 pollici IPS con risoluzione Full HD

