Horizon Forbidden West, 5 milioni di visualizzazioni ma si parla del peso di Aloy

Horizon Forbidden West ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni su YouTube con il video di gameplay mostrato durante lo State of Play, ma diversi utenti hanno trovato più interessante parlare del peso di Aloy che non delle sostanziali novità tecniche introdotte da questo nuovo capitolo.

Sembra assurdo, ma è così: le guance di Aloy sono troppo paffute per certi videogiocatori, che hanno avuto la sensazione di ritrovarsi una protagonista in qualche modo "imbruttita" rispetto a Horizon Zero Dawn, più tondeggiante e distante dai canoni di bellezza a cui sono abituati.

Horizon Forbidden West, la nuova Aloy.

In realtà si tratta probabilmente di un grosso equivoco: come abbiamo avuto modo di scrivere anche nell'anteprima del gameplay di Horizon Forbidden West, sembra che per questo sequel gli sviluppatori di Guerrilla Games abbiano utilizzato uno stile grafico differente, da qui il cambiamento di Aloy.

Combinando un numero di poligoni sostanzialmente aumentato rispetto al primo capitolo e un sistema di illuminazione molto sofisticato, il comparto visivo del gioco si avvicina a quello di alcuni fra i più blasonati cortometraggi animati in CG, e magari è proprio in quest'ottica che i connotati di tutti i personaggi sono stati in qualche misura "arrotondati".

Horizon Forbidden West, Aloy si prepara a un boss fight.

Un'altra possibile spiegazione delle modifiche estetiche di Aloy, che riteniamo meno plausibile ma che avrebbe di certo una sua legittimità, è legata al successo del franchise di Horizon e al fatto di avere un donna forte e coraggiosa come protagonista.

Un personaggio dotato di uno spessore tale che le ha consentito di conquistare il favore di milioni di videogiocatori, e che dunque può permettersi in qualche modo di acquisire dei tratti più normali, mostrare orgogliosamente qualche ruga e qualche chilo in più.

Horizon Forbidden West, Aloy e la vastità degli scenari.

Esiste la possibilità che gli autori stessi si esprimano sulla questione, spiegandoci il loro punto di vista relativamente alle scelte artistiche compiute per la realizzazione di Horizon Forbidden West, ma come scritto in apertura ci sarebbe ben altro di cui parlare.

Cinque milioni di visualizzazioni in soli tre giorni non sono infatti uno scherzo, anzi: numeri destinati probabilmente a superare senza grandi sforzi quelli totalizzati da Ratchet & Clank: Rift Apart e a collocare la nuova avventura di Aloy fra le esclusive PlayStation più popolari di sempre, in vista ovviamente di un lancio che difficilmente deluderà le aspettative. Guanciotte o meno.

Voi che ne pensate? Parliamone.