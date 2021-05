Horizon Forbidden West: Aloy ha le guance troppo paffute, per certi videogiocatori

Per alcuni videogiocatori la Aloy di Horizon Forbidden West avrebbe le guance troppo paffute, tanto da aver fatto partire una vera e propria ridda di prese in giro sul web, fatta di commenti social al vetriolo e di video comparitivi, naturalmente irrisori. Non mancano naturalmente i meme, la più vistosa forma di abbrutimento del pensiero contemporaneo.

La tesi di questi sedicenti esperti di corpi femminili in contesti fantastici è che un personaggio come Aloy non dovrebbe avere quelle guance, che sono in netto contratto con il suo fisico agile e scattante. Naturalmente la polemica nasconde la solita misoginia di una fetta di videogiocatori (fortunatamente una minoranza, per quanto rumorosa), che già con la Aloy di Horizon Zero Dawn aveva dimostrato di non sopportare le caratterizzazioni femminili non stereotipate (ricordate la mod per renderla una modella?), trascinando poi la polemica sulla povera Abby di The Last of Us 2, rea di essere troppo muscolosa e inizialmente accusata di essere una persona trans, inserita in gioco per motivi politici.

Aloy sei bellissima e ti amiamo

Oggi ci risiamo e sotto accusa è di nuovo l'aspetto di un personaggio femminile, che evidentemente non ha solleticato le fantasie sessuali di qualcuno, tanto da essere immediatamente messa all'indice dai "very gamer". Se vogliamo questo ce la rende ancora più simpatica e non vediamo l'ora di giocare con la sua nuova avventura. Immaginiamo che valga lo stesso per molti possessori di console PlayStation.