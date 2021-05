The Witcher 3 x Berserk: Gatsu al posto di Geralt nel gioco con una mod

The Witcher 3 celebra Berserk e omaggia Kentaro Miura in maniera non ufficiale ma con un'interessante mod che sostituisce il modello 3D di Geralt con uno di Gatsu, che diventa così il protagonista del gioco, anche se ovviamente non ne modifica storia ed elementi del gameplay.

La mod elaborata da "user619" su NexusMods effettua una sostituzione totale del modello del protagonista, inserendo un Gatsu ben ricostruito in 3D al posto di Geralt di Rivia ma mantenendo le stesse animazioni e sistema di combattimento, ovvero non si tratta proprio di una riproduzione fedele del celebre personaggio in ogni aspetto, ma è comunque molto apprezzabile.

Gatsu sostituisce Geralt nella mod a tema Berserk di The Witcher 3

L'idea è nata ovviamente dalla volontà di omaggiare l'opera di Kentaro Miura in occasione della morte dell'autore, avvenuta il 6 maggio ma comunicata solo nei giorni scorsi dalla sua casa editrice Young Animals. Abbiamo peraltro parlato dell'influenza di Berserk sui videogiochi, sebbene non abbia mai avuto un adattamento veramente in grado di essere considerato fedele allo spirito del manga, o quantomeno un gioco ottimo sotto vari aspetti, dunque questa potrebbe essere un'occasione per soddisfare un po' la voglia di un gioco con Gatsu protagonista.

Una volta scaricata e installata la mod, è possibile utilizzare Gatsu selezionando la Gryphon Armor Lv1, ed è necessario anche disabilitare eventualmente l'opzione Nvidia Hairworks, in quanto incompatibile con la mod in questione. Per applicare l'armatura, è necessario utilizzare la console per comandi e selezionare alcuni comandi, come riportato nelle istruzioni sulla pagina ufficiale della mod, che potete vedere in azione nel video riportato qui sopra.