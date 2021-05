Kentaro Miura, autore di Berserk, è morto a 54 anni

Kentaro Miura, autore dell'iconico manga Berserk, è morto prematuramente all'età di 54 anni il 6 maggio, come viene annunciato solo in queste ore dalla casa editrice Young Animal Comics, attraverso l'account Twitter ufficiale della serie.

Miura, nato a Chiba, è legato soprattutto al manga Berserk, con il quale ha raggiunto la notorietà al livello globale ricevendo riconoscimenti ed entrando nell'immaginario comunque del fantasy in un'accezione particolarmente oscura e drammatica. Dal manga sono state tratte serie di anime, una trilogia di film d'animazione e vari altri prodotti, anche se la potenza espressiva delle tavole disegnate da Miura rimane ineguagliata.



"Dr. Kentaro Miura, autore di Berserk, è morto il 6 maggio 2021 a causa di una dissezione aortica", si legge nel tweet originale che spiega dunque anche la causa della scomparsa. "Vogliamo esprimere il nostro massimo rispetto e gratitudine per il lavoro svolto da Miura e preghiamo per lui. 20 maggio 2021, Hakusensha Co., Ltd. Young Animal Editorial Department".

È difficile esprimere in breve l'importanza ricoperta da Miura e Berserk nella costruzione di parte dell'immaginario attuale che riguarda le nuove tendenze e derivazioni del fantasy, ma i molti omaggi e ricordi che provengono da vari colleghi e addetti ai lavori sui social in queste ore dimostrano l'influenza che l'opera di Miura ha avuto su tante opere successive.

Per quanto riguarda i videogiochi, ricordiamo il musou di Berserk da parte do Omega Five, Berserk and the Band of the Hawk, così come l'action game per Dreamcast, ma è chiaro come le disperate battaglie di Gatsu nel suo mondo fatto di oscurità abbiano influenzato profondamente la visione moderna del fantasy sia in Giappone che in occidente, avendo una parte importante anche nella costruzione dei souls-like.