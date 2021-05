TimeSplitters: nuovo capitolo annunciato, il team Free Radical è tornato in azione

TimeSplitters tornerà sulle scene con un nuovo capitolo in sviluppo, questo è l'annuncio ufficiale che arriva oggi da Deep Silver, con la ricostituzione del team Free Radical Design già al lavoro sulla serie e composto da alcuni membri chiave appartenenti alla squadra originale.

A guidare il rinnovato team Free Radical ci sono Steve Ellis e David Doak, precedentemente co-fondatori del team nonché veterani di Rare per la quale hanno lavorato a GoldenEye 007 e Perfect Dark all'epoca di Nintendo 64. Il nuovo studio avrà sede nel Regno Unito, nell'area di Nottingham, e si concentrerà subito sulla serie TimeSplitters, che non vede un capitolo dall'anno 2005 con l'ultimo TimeSplitters: Future Perfect.

TimeSplitters tornerà con un nuovo capitolo da una rinnovata Free Radical Design

Il vecchio studio Free Radical venne acquisito da Crytek e trasformato in Crytek UK nel 2009, ma poi è stato chiuso intorno al 2014, con gran parte dello staff spostato in Dambuster Studio. Successivamente, nel 2018, Koch Media (compagnia che controlla Deep Silver) ha acquistato i diritti sulla proprietà intellettuale TimeSplitters, ricostruendo dunque anche il team Free Radical Design.

Non ci sono ancora dettagli sul progetto, se non che la squadra è "Finalmente in grado di confermare che lo studio è stato formato e che c'è un piano per il prossimo TimeSplitters che sarà incredibile", ha affermato Ellis, Studio Director dei nuovi Free Radical Design. "Sebbene non possiamo dire ancora nulla al momento, non vediamo l'ora di condividere altre informazioni in futuro".

Lo sviluppo a quanto pare dovrebbe entrare in piena produzione in questi mesi, ma il team deve ancora espandersi ed assestarsi, dunque è lecito pensare che l'attesa per il nuovo capitolo sia ancora decisamente lunga. D'altra parte, dopo 16 anni dall'ultimo uscito, la cosa non spaventa più di tanto.

Proprio il mese scorso era emerso un teaser che sembrava suggerire l'arrivo di novità su TimeSplitters 4, nei giorni in cui era stato svelato come TimeSplitters 2 sia completamente giocabile in Homefront: The Revolution. Per chi non lo conoscesse, si tratta di uno sparatutto in prima persona con elementi action piuttosto particolare, sia per meccaniche che per ambientazione fantascientifica.