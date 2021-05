Mass Effect: cosplay di gruppo su Miranda, Shepard, Jack, Tali da Lady_Nilin e altre

Mass Effect: Legendary Edition è finalmente disponibile e per l'occasione celebriamo con un gruppo di ottime cosplayer che hanno messo in scena un fantastico cosplay di gruppo con le donne dell'equipaggio della Normandy, ovvero Miranda, Shepard (versione femminile), Jack e Tali interpretate da Lady_Nilin e altre.

Costumi ed equipaggiamenti sono riprodotti veramente in ottima maniera: Lady_Nilin è Miranda Lawson, RedChaosCosplay è il Comandante Shepard in versione femminile, MeganeCosplays è Jack e infine Ela_Arvedui è Tali, mettendo insieme una squadriglia di cosplayer veramente esperte e capaci.

Oltre alla ricostruzione praticamente perfetta degli abiti, bisogna notare anche come gli accessori siano riproposti alla perfezione, con alcune armi fornite peraltro da Fishbone Workshop, specializzato nella ricostruzione di alcune strumentazioni di questo tipo.

Tra queste, non si può fare a meno di notare l'ottima riproduzione dell'omni-tool di Tali, ottimamente realizzata così come tutto il personaggio, con tanto di maschera tipica da quarian. La foto a dire il vero risale allo scorso N7 Day, ovvero a novembre 2020, ma Lady_Nilin ha giustamente deciso di riproporla in questi giorni visto il ritorno di fiamma generale per Mass Effect generato dall'uscita della collezione rimasterizzata.