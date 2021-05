Bleach, il cosplay di Tia Harribel da Jannet è inquietante e affascinante insieme

Il buon vecchio Bleach torna protagonista in questo particolare cosplay da parte di Jannet, che interpreta alla perfezione l'oscuro personaggio di Tia Harribel, suscitando sentimenti contrastanti tra l'inquietudine e il fascino, anche se quest'ultimo, in questo caso, è quello che emerge maggiormente.

La modella russa, nota su Instagram come Jannetincosplay vista la sua specializzazione, ha ricostruito alla perfezione l'abito, la capigliature e l'equipaggiamento di Tia Harribel, tuttavia la sua naturale bellezza spinge sicuramente più sugli elementi fascinosi del personaggio che non sull'inquietudine che, in origine, suscita la guerriera in questione.

Tia è un Arrancar, ovvero uno dei nemici principali dei protagonisti in Bleach, e per la precisione un'Espada, ovvero una categoria di combattenti creati da Aizen come guerrieri di alto livello e in grado di sprigionare un'enorme potenza. Nonostante il costume possa sembrare un filino rivelatorio, il personaggio di Tia Harribel è soprattutto drammatico, protagonista di scontri alquanto cruenti e storie difficili.

La ricostruzione effettuata da Jannet è esteticamente perfetta e anche alquanto originale, vista la scarsità di interpretazioni del personaggio in questione. Ovviamente gioca parzialmente anche sull'aspetto sensuale del vestito, ma quello è una conseguenza diretta del particolare design e dell'innegabile fascino della modella.