Neon Genesis Evangelion, il cosplay di Rei e Asuka di shirogane e saiwestwood

Il cosplay di Rei e Asuka, due dei personaggi più amati e affascinanti di Neon Genesis Evangelion, eseguito da shirogane e saiwestwood è davvero notevole. Le due modelle, infatti, hanno interpreto questo iconico duo in maniera molto particolare, forse non fedelissima ai personaggi originali, ma sicuramente efficace.

Innanzitutto le due pilotesse di EVA non sono mai state particolarmente amichevoli, come invece sembra da questa foto. Inoltre le tute ufficiali sono decisamente più coprenti, anche se quelle sfoggiate nella foto non difettano di dettagli. Probabilmente l'interpretazione di shirogane e saiwestwood arriva direttamente dai sogni di Shinji Ikari e quindi si spiegherebbero anche le luci "smarmellate" e l'atteggiamento complice.

La somiglianza delle modelle coi soggetti originali, perà, sembra esserci tutta, così come la cura per i reinterpretare i costumi.