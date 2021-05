Skate City, la recensione su Nintendo Switch

È destino che i titoli sportivi o non vengano pubblicati mai per anni, o vengano distribuiti tutti insieme a distanza di pochi mesi. Ecco allora la recensione di Skate City su Nintendo Switch , in un momento in cui tutto sommato c'è anche il ritorno di Tony Hawk's Pro Skater 1+2 da tenere d'occhio su console e PC. A proposito di piattaforme: di certo non vi sarà sfuggita la recensione di Skate City per dispositivi mobile e più recentemente anche per PC , la prima a cura di Fabio Palmisano, la seconda di Luca Olivato. Dato che spesso chiedete alla redazione di analizzare più conversioni possibili dello stesso titolo (e a ragione), perché non accontentarvi quando ve ne sia la possibilità? Tutti quelli che attendevano Skate City su Nintendo Switch oggi ne sapranno di più su questa specifica versione.

La conversione su Nintendo Switch

Partiamo dall'aspetto più importante quando si analizza un porting: com'è la conversione su Nintendo Switch di Skate City? Apprezzabile, pur non rappresentando nulla di eccezionale. Intendiamo dire che l'HD Rumble, pur presente, non è stato adattato in modo geniale e di certo avrebbe potuto valorizzare un po' di più i trick e il grind sulle superfici, così come tanti altri piccoli aspetti del gameplay, che ne sarebbero usciti impreziositi. Così non è stato: e tuttavia il feedback tattile è abbastanza buono, e permette di immedesimarsi nelle prestazioni (talvolta un pelo sconsiderate) del protagonista skater.

L'adattamento dei comandi, in verità, in parte sembra avere senso, e in parte no. Spieghiamoci meglio: tenendo premuto il comando A, lo skater si muove sullo schermo; smettendo di premerlo, si ferma. E fin qui nulla di anormale; solo che, per eseguire i trick, bisogna inclinare i singoli stick analogici in varie direzioni, sia il destro che il sinistro. Ora, per quanto riguarda il sinistro nessun problema, ma provate un po' voi a tenere premuto il comando A e contemporaneamente ad utilizzare lo stick destro su quel minuscolo Joy-Con. E provate addirittura ad utilizzare tutti e tre i sistemi di input contemporaneamente: ciò risulta scomodo oltre ogni ragionevole ipotesi, se non semplicemente impossibile.

Tecnicamente parlando, poi, la conversione su Nintendo Switch di Skate City non è esaltante. I tempi di caricamento ci sono sembrati al limite dell'accettabilità: un paio di secondi in più per ciascuno, e li avremmo valutati negativamente. Non è chiaro perché un titolo che abbia in fondo molto poco da "caricare", impieghi così tanto tempo; supponiamo che l'ottimizzazione non sia stata poi così eccellente. Nulla da obiettare invece sulla resa grafica e sul frame rate, che si mantengono su buoni livelli, anche considerando la natura mobile del titolo e la sua già esistente conversione per PC.