Skate City, la recensione della versione PC

La recensione di Skate City per PC ci permette di tornare su un titolo già noto: ce ne eravamo occupati più di un anno fa, con la la versione iOS (piattaforma esclusiva, fino a qualche giorno fa), curata dal nostro Fabio. Si tratta di un arcade bidimensionale a scorrimento orizzontale in cui si prende il controllo di uno skater all'esplorazione di tre città iconiche per questa disciplina: Los Angeles, Barcellona e Oslo. All'inizio solo la prima è disponibile: per poter sbloccare le altre due è necessario accumulare dei crediti. Questi sono ottenibili sia completando delle sfide (21 per ogni location), sia raggiungendo i 30 obbiettivi presenti nella modalità infinita, che in fondo diventa interessante proprio per la richiesta di trick sempre più evoluti.

I crediti servono inoltre per modificare l'avatar, sia a livello estetico (acquistando nuovi indumenti o modificando le parti dello skateboard), sia per migliorarne le caratteristiche come velocità o equilibrio che per sbloccare nuove mosse. Le evoluzioni si completano tenendo premuti uno o entrambi i tasti del mouse e muovendo il cursore nella direzione indicata sullo schermo; tutto questo diventa più difficile man mano che aumenta la velocità e si presentano ostacoli come aiuole o corrimano che devono essere sfruttati per sfoggiare mosse sempre più spettacolari.