PlayStation Now, maggio 2021: ecco i nuovi giochi PS4 aggiunti al catalogo

Sony ha svelato l'aggiornamento di maggio 2021 di PlayStation Now, con l'aggiunta di tre nuovi giochi PS4 e PS5, fruibili in streaming o scaricabili come dei normali prodotti digitali sulla memoria di massa delle due console (su PC l'opzione di download non è disponibile ed è possibile giocare solo in streaming).

Da domani 4 maggio 2021, gli abbonati a PlayStation Now potranno giocare al soulslike Nioh di Team Ninja, al picchiaduro a scorrimento classico, figlio di una serie prestigiosa, Streets of Rage 4 e al picchiaduro a incontri giapponese Jump Force. Si tratta di un buon mix di titoli, in cui prevale la componente del menare le mani.

I giochi di maggio 2021 del PS Now

Nioh è uno dei soulslike meglio riusciti tra quelli disponibili sul mercato. L'editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Team Ninja hanno annunciato che tra il primo e il secondo capitolo sono state vendute più di cinque milioni di copie. Il giocatore veste i panni di un samurai solitario che deve andarsene in giro per il Giappone combattendo Yokai e altri nemici sovrannaturali, il tutto per un gameplay impietoso, che non lascia scampo ai giocatori più deboli o superficiali. Come il genere vuole, si muore spessissimo durante il gioco, quindi preparatevi un bel carico di imprecazioni da usare alla bisogna.

Nioh, un'immagine di gioco

Jump Force sarà disponibile su PlayStation Now fino al 2 agosto 2021 e vede fronteggiarsi alcuni dei più famosi eroi dei manga e delle serie anime. Se avete sempre sognato di sapere come finirebbe uno scontro tra Naruto e Goku o tra Yusuke e Jotaro Kujo, allora questo è il gioco che fa per voi. Tra le serie di cui troverete gli eroi nel roster: Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, Hunter X Hunter, Yu-Gi-Oh!, Yu Yu Hakusho, Saint Seiya e tante altre ancora.

Jump Force, uno dei personaggi selezionabili

Streets of Rage 4, infine, sarà disponibile fino al 1 novembre 2021. Si tratta dell'ultimo capitolo di una nota serie di picchiaduro a scorrimento di SEGA, lanciata negli anni 90 su Genesis / Mega Drive. DotEmu ha voluto riprenderla e aggiornarla, ma senza snaturarla, tirando così fuori uno dei migliori esponenti del genere degli ultimi anni.

Streets of Rage 4: un momento di gameplay

Sony ha anche annunciato che a maggio inizierà il rollout degli streaming a 1080p per i giochi di PS Now che lo supportano. La maggiore qualità arriverà su tutte le piattaforme: PS4, PS5 e PC.