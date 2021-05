Returnal, l'aggiornamento 01.003.001 del 3 maggio è disponibile per PS5

A pochi giorni dell'uscita del gioco, Housemarque ha pubblicato l'aggiornamento 01.003.001 del 3 maggio di Returnal. Tutti coloro che possiedono il gioco possono scaricare il file di circa 1GB sulle loro PS5.

Gli sviluppatori non hanno pubblicato un elenco dettagliato delle cose che sono state cambiate con questo update, ma vista la numerazione, dovrebbe trattarsi di qualcosa di piuttosto contenuto, come correzioni per migliorare la stabilità del gioco e poco altro.

Nonostante sia stato ben recepito, questa è la nostra recensione di Returnal, molti giocatori si sono lamentati del sistema di salvataggio del gioco. Lo sviluppatore di Housemarque ha detto di essere al corrente del problema, che ci sta lavorando e di smetterla di chiedere questa funzionalità.

Tra gli altri problemi di cui lo studio è consapevole c'è un non corretto volume degli audio, alcuni problemi con il costume del pre-order, e un bug che affligge i giocatori che hanno rimappato i controlli.

Una scena di Returnal.

Voi ci state giocando? Cosa ne pensate?