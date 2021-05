Videogiochi e storie infinite

Siamo nel 2021, ve ne siete resi conto? Ci sono serie di videogiochi che stanno festeggiando il loro venticinquesimo anniversario, un quarto di secolo sulla cresta dell'onda. Alcuni personaggi ne compiono addirittura quaranta, vero Donkey Kong? Eppure, per alcuni franchise estremamente orientati alla narrazione e alle storie, quel che prima non era un problema lo sta diventando oggi. Delle storie iniziate anni e anni fa continuano a essere portate avanti, diventando spesso racconti sempre più intricati da seguire, specialmente per chi vuole avvicinarsi a una determinata saga per la prima volta. La domanda che ci poniamo oggi verte proprio su questo aspetto: siamo sicuri che queste interminabili storyline siano un punto di forza? Non sarebbe meglio per dei franchise storici voltare pagina, lasciarsi il passato alle spalle e ripartire da zero?

In ambito cinematografico, qualcuno potrebbe pensare a Star Wars, ormai in circolazione dal 1977: eppure in quarant'anni sono arrivati nei cinema solo nove film e soltanto di recente abbiamo assistito alla proliferazione di spin-off, guarda caso proprio quando George Lucas ha abdicato in favore di Disney. La scomparsa dall'equazione del creatore originale è un elemento importantissimo, perché decaduto l'amore paterno, subentra e dilaga lo sfruttamento economico anche a discapito della qualità, e senza temere l'inevitabile stanchezza del pubblico. Con Lucas al comando, qualsiasi cosa legata a Star Wars uscisse rappresentava un evento da festeggiare, mentre oggi il pubblico ne è completamente assuefatto. Ma stiamo divagando, del resto la trama di Star Wars, il caro vecchio Guerre Stellari, è nella sua semplicità un canovaccio narrativo ottimo, perfettamente comprensibile anche senza leggerne i libri, i fumetti, e senza inseguire i personaggi tra diverse piattaforme di differenti epoche.

Vuoi goderti l'epopea degli Skywalker? Vai su Disney+ e hai tutto ciò che serve e in un pomeriggio annoiato puoi arrivarne alla fine. Al netto di remastered e remake, giocare tutti i capitoli di una serie videoludica è molto più difficile e in certi casi anche molto meno divertente, visto che gli episodi di dieci, venti anni fa non sono come quelli di oggi, non cambiano solo gli effetti speciali ma anche le soluzioni di gameplay. Cambia la fruibilità.