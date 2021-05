World of Warcraft: Burning Crusade Classic, il cosplay di un'Elfa da Lada Lyumos

World of Warcraft: Burning Crusade Classic sta per fare il proprio debutto a giugno e Lada Lyumos lo attende con trepidazione, tanto che ha deciso di realizzare il cosplay di una Elfa del Sangue.

La modella russa, che abbiamo visto ultimamente alle prese con Daniela Dimitrescu da Resident Evil Village, Triss Merigold da The Witcher 3: Wild Hunt e April O'Neil da Teenage Mutant Ninja Turtles, conferma anche in questo caso la qualità delle sue interpretazioni.

Sebbene infatti le cosplayer si dedichino spesso e volentieri a rappresentare elfe più o meno sensuali, in questo caso c'è tanta attenzione ai dettagli, alla qualità del costume e dell'ambientazione.

Come accennato, World of Warcraft: Burning Crusade Classic è imminente: la data di uscita è fissata al 2 giugno e i tantissimi fan della serie non se lo lasceranno sfuggire.