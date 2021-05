World of Warcraft: Burning Crusade Classic, data di uscita e dettagli ufficiali

World of Warcraft: Burning Crusade Classic ha una data di uscita ufficiale e tutti i dettagli finalmente presentati da Blizzard in un comunicato stampa estremamente esplicativo, con il rilancio dell'espansione classica in arrivo il 2 giugno 2021.

Dopo le voci di corridoio sulla possibile data di uscita, arriva infine la conferma ufficiale da parte di Blizzard: a partire dal 2 giugno, eroi di Azeroth vecchi e nuovi avranno dunque l'opportunità di radunare i propri alleati per affrontare nuovamente il Traditore, con la pubblicazione in tutto il mondo di World of Warcraft: Burning Crusade Classic.

Burning Crusade Classic viene dunque annunciata in forma ufficiale, come fedele riproposizione di Blizzard Entertainment della prima e acclamata espansione di World of Warcraft, che porta nuovamente i giocatori oltre il Dark Portal nel regno infranto delle Outland. L'ambientazione del gioco è un mondo distante e contaminato dall'energia vile dove le forze demoniache della Burning Legion si preparano all'assalto contro tutti gli esseri viventi di Azeroth.

Burning Crusade Classic propone un nuovo e pericoloso mondo da scoprire, due nuove razze giocabili (Elfi del Sangue e Draenei) e l'abilità di solcare i cieli delle Outland con cavalcature volanti.

Burning Crusade Classic ripropone la prima e storica espansione di World of Warcraft

"Per molti giocatori di World of Warcraft, il Burning Crusade originale è stato il primo passo di un viaggio epico che continua ancora oggi, ma per molti altri le storie delle fughe a gambe levate dal Fel Reaver e dello scontro con Illidan in cima al Black Temple sono ancora solamente delle leggende," ha dichiarato J. Allen Brack, presidente di Blizzard Entertainment. "Con Burning Crusade Classic, vogliamo dare ai giocatori la possibilità di provare in prima persona le sfide e i trionfi delle Outland in un modo che non si vedeva da più di dieci anni, affrontando quest'avventura insieme ad amici vecchi e nuovi. Non vediamo l'ora di attraversare il Dark Portal ancora una volta."

A partire dal 18 maggio, con la pubblicazione della patch pre-espansione di Burning Crusade Classic, i giocatori di WoW Classic potranno scegliere se far progredire ognuno dei propri personaggi in Burning Crusade Classic sullo stesso reame o continuare a giocare ai contenuti di WoW Classic sui nuovi reami Era Classic che verranno aperti lo stesso giorno. I giocatori che desiderano provare l'esperienza di entrambi i giochi potranno utilizzare il servizio opzionale di clonazione del personaggio (disponibile dal 18 maggio al prezzo di 35 € per personaggio), che permetterà loro di continuare a giocare con una copia del personaggio esistente su un reame Era Classic progredendo anche in Burning Crusade Classic.

Sempre a partire dal 18 maggio, i giocatori sui reami di Burning Crusade Classic potranno creare personaggi Elfi del Sangue e Draenei, provando queste due nuove razze nelle nuove zone di partenza Azuremyst Isles ed Eversong Woods e preparando così i loro eroi per l'apertura del Dark Portal il 2 giugno. Dal giorno della patch fino alla pubblicazione, i giocatori potranno anche partecipare a un evento di gioco a tempo limitato nel quale gli agenti demoniaci provenienti da oltre il Dark Portal si riverseranno nelle Blasted Lands e assalteranno luoghi chiave di tutta Azeroth.

Per prendere parte all'avventura, Blizzard offre la possibilità di acquistare il Dark Portal Pass (disponibile dal 18 maggio al prezzo di 39,99 €), che consente di potenziare al livello 58 un personaggio a scelta su un reame Burning Crusade Classic (limite di uno per account di World of Warcraft, non utilizzabile su personaggi Elfi del Sangue o Draenei).

Altre possibilità è la Deluxe Edition facoltativa (al prezzo di 64,99 €), anch'essa disponibile con l'arrivo della patch pre-espansione del 18 maggio. La Deluxe Edition include: