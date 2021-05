NBA 2K21: La mia SQUADRA Stagione 7 - Full Throttle, tutti i dettagli

Ecco tutti i dettagli di NBA 2K21: MyTEAM Stagione 7 - Full Throttle

Lillard raggiungerà i playoff NBA?

Di questo parleremo più avanti, ma come faremo a rendere unica la Stagione 7, la più corta finora? Per iniziare, distribuiremo 150.000 PE il suo 1° giorno. Niente dovrebbe quindi impedirvi di raggiungere il livello 40! Altri PE verranno distribuiti nel corso della Stagione per celebrare momenti particolari, sottolineare nuove uscite e avvicinarvi ulteriormente alla ricompensa del livello 40 della stagione, Vince Carter Materia oscura!

Oltre a Vinsanity ci saranno come ricompensa altre carte Materia oscura da ottenere con La mia SQUADRA! Per Limited, ci sarà il compianto campione Elgin Baylor. Per ottenere questa leggenda dovrete vincere 4 anelli, uno per weekend, nella stagione Limited. In Unlimited, dopo aver concluso il livello Opale Luz con un punteggio di 12-0, otterrete invece Larry Johnson. Non perdetevi Sidney Moncrief in Ascensione, Bailey Howell in Triplice minaccia online e Larry Kenon nella Cassaforte. Alla quota di 1.500 vittorie in Triplice minaccia per giocatore singolo riceverete invece Jerry Lucas. Oltre a questi giocatori potrete ottenere anche Louie Dampier Materia oscura nell'Exchange (insieme a Chris Paul Diamante rosa e Carmelo Anthony Diamante!) e, nel Mercato ricompense, Bill Walton Materia oscura in edizione limitata a 1.000 carte.

Visto che abbiamo citato il Mercato ricompense, parliamo anche del Mercato gettoni, che aprirà celebrando i nuovi nomi inseriti nella Hall of Fame! Da sabato troverete, nel Mercato gettoni, pacchetti esclusivi con distintivi Hall of Fame e alcune altre sorprese nel corso dell'intera settimana! Visto l'arrivo nella Hall of Fame di Kobe Bryant, atleta di copertina della Legend Edition, daremo a tutti i giocatori de La mia SQUADRA un distintivo Hall of Fame, ogni giorno e per 8 giorni, a partire da sabato 8 maggio. Accedete ogni giorno per aggiungere un nuovo distintivo Hall of Fame alla vostra collezione!

A proposito di attesi ritorni, nella Stagione 7 ci sarà il ritorno di Spotlight. Le nuove ricompense includeranno Agende carriera legate al completamento di alcune nuove sfide. Cosa offriranno come ricompensa? Le ultime carte necessarie a completare le collezioni per la palla infuocata e la nuova palla olografica! Non vedo l'ora che possiate provare la palla infuocata sulle console di nuova generazione e vedere gli effetti di alterazione cromatica della palla olografica!

La Stagione in arrivo è molto intensa, così come lo è al momento la stagione NBA! Con le squadre impegnate nella preparazione al torneo di accesso e ai playoff, lanceremo la Stagione con un nuovo set base: la serie 3! Questo nuovo set include le prime carte base Opale Luz, con Stephen Curry e LeBron James su tutti. Potrete trovare le nuove carte nei pacchetti e cofanetti serie Lega 3, o con le uscite Premium durante il resto dell'anno.

Con la nuova stagione arriva anche una nuova sfida personalizzata, stavolta scelta nientemeno che da Tracy McGrady in persona! T-Mac ha scelto il suo incredibile bombardamento offensivo del 2004 contro gli Spurs, durante il quale ha realizzato 13 punti in appena 33 secondi portando la sua squadra alla vittoria! Fate altrettanto e vincete la partita per ottenere una scarpa Diamante e un altro distintivo Hall of Fame con cui portare la vostra squadra al livello di T-Mac. Se vi serve una carta Tracy McGrady per la sfida, inserite questo Codice spogliatoio per averne una versione free agent! Il codice T-MAC-13-IN-33 scade il 4/6/2021.