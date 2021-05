Hood: Outlaws & Legends, nuovo trailer e suggerimenti per giocare

Hood: Outlaws & Legends è protagonista di un nuovo trailer e di un articolo pubblicato sul PlayStation Blog, ricco di tanti suggerimenti sull'interessante PvPvE in uscita a breve.

Se avete letto lo speciale su tutto quello che sappiamo su Hood: Outlaws & Legends, avrete certamente un'idea piuttosto chiara dell'esperienza che il titolo sviluppato da Sumo Newcastle intende offrirci.

Sul PS Blog sono stati tuttavia riportati quattordici consigli da mettere in pratica durante le partite per poter concludere i match con successo ed evitare strafalcioni. Eccoli!

1. Intrufolatevi di nascosto, distraete, assassinate

Essere furtivi offre tante potenziali ricompense. Innanzitutto, se vi avvicinate di soppiatto a un giocatore o a una guardia e lo prendete alle spalle, potrete assassinarlo senza che nessuno se ne accorga.

Se le guardie pattugliano in coppia, calcolate bene i tempi d'azione per una doppia eliminazione con un compagno. Se non potete guardare oltre di loro, lanciare una pietra le distrarrà.

Hood: Outlaws & Legends, i personaggi principali.

2. Non mettete le guardie in stato d'allerta

Essere avvistati dalle guardie ha varie conseguenze. In primo luogo, sarete contrassegnati in rosso e la vostra posizione viene rivelata all'intera squadra nemica, fino a quando non riuscite a ritornare in posizione furtiva.

In secondo luogo, provocherete un isolamento dell'area, causando la chiusura di saracinesche e limitando le vostre opzioni o addirittura rimanendo intrappolati. Ricordate che alcuni dei personaggi possono seminare le guardie lanciando oggetti, come fa per esempio Marianne con la bomba fumogena.

3. Guardatevi le spalle a vicenda

La vostra squadra è composta da quattro fuorilegge, ma spesso e volentieri le guardie vanno in giro con i compagni, quindi nella maggior parte delle situazioni è meglio rimanere uniti.

Dividersi in due coppie può essere una strategia efficace per coprire più terreno perché vi permetterebbe di aiutare un alleato esposto con un rapido intervento furtivo, prima che la situazione vi sfugga di mano.

4. Abbinate i personaggi in modo efficace

Ci sono quattro fuorilegge, ciascuno con diverse opzioni di specializzazione, che possono cambiare significativamente lo stile di gioco.

Considerate la sinergia tra le vostre abilità e quelle dei vostri compagni. Ad esempio, Tooke potrebbe cercare di stordire il nemico, esponendolo a un semplice colpo alla testa da parte di Robin.

Hood: Outlaws & Legends, un assalto furtivo.

6. Studiate la mappa

Ogni mappa è diversa, con scorciatoie, strettoie, postazioni da cecchinaggio, ecc. Un buon ladro scruta sempre il bersaglio prima di entrare in azione e, quando si lotta all'ultimo sangue, avere una posizione di vantaggio è importantissimo.

7. Esercitate al meglio la vostra abilità definitiva

Ogni personaggio ha un'abilità unica che si carica abbattendo i nemici e completando gli obiettivi. Se la usate bene, può cambiare le carte in tavola.

Usate la freccia esplosiva di Robin per abbattere immediatamente i giocatori tank o persino raggruppamenti di nemici, oppure per controllare lo spazio e le strettoie nei momenti cruciali.

L'abilità di Tooke vi consente di curare chi vi circonda e offrire loro una visuale migliore per individuare i nemici, anche attraverso le pareti.

8. Schivare e parare

Il combattimento si basa fondamentalmente sul tempismo e sulla capacità di prevedere l'avversario. A seconda del personaggio che impersonate, potrete usare una schivata o una parata.

Con la prima potete evitare qualsiasi attacco ravvicinato, ma siete esposti agli attacchi dalla distanza. Con la seconda potete difendervi da entrambi e, se la cronometrate alla perfezione, getterete anche l'avversario a terra.

Hood: Outlaws & Legends, una trappola esplosiva in azione.

9. Borseggiate lo sceriffo

Per rubare il tesoro dalle casse di stato, i giocatori devono sgraffignare la chiave allo sceriffo. Per trovarlo, bisogna individuare il suo percorso di pattuglia, contrassegnato da una linea sulla mappa.

È sempre accompagnato da un contingente di guardie, ma un giocatore audace potrebbe persino rubare la chiave da solo. Così facendo sarà rivelata la posizione del caveau sulla mappa soltanto alla vostra squadra e, come bonus, potrete rientrare in gioco più velocemente.

10. Aprite il caveau

Solo la persona in possesso della chiave può aprire il caveau, ma avrà bisogno di un po' di tempo, quindi dovrete difendere chi lo sta facendo.

La squadra che per prima apre il forziere, riceve un bonus di esperienza. Fate attenzione perché la squadra avversaria potrebbe essersi imboscata in attesa di intervenire, se ha avvistato il caveau prima di voi.

11. Usate il vostro esclusivo oggetto da lancio

Ogni personaggio ha un oggetto unico che può lanciare, come una bomba fumogena, una granata stordente o una granata a gas. Si trovano nelle casse di attrezzatura sparse sulle mappe.

Le specializzazioni rendono questi oggetti più efficaci, o vi permettono di trasportarne di più. Per esempio, Tooke ottiene una granata curante, che è un'abilità molto potente, se viene usata al momento giusto.

Hood: Outlaws & Legends, una delle mappe del gioco.

12. Trasportate il forziere

I personaggi da mischia (John e Tooke) trasportano il forziere più velocemente di quelli tiratori (Robin e Marianne). Con il forziere nelle vostre mani, sarete voi a decidere dove aprirlo. Scegliete una posizione vantaggiosa, per esempio vicino al vostro punto rientro.

13. Imparate a usare l'argano

Chi estrae completamente il tesoro vince la partita, anche se un'altra squadra era sul punto di farcela. Due persone possono usare l'argano contemporaneamente, e si può spendere resistenza per fare più in fretta per un breve periodo, ma questo vi lascerà indifesi.

14. Difendete chi sta usando l'argano

Chi gira l'argano è vulnerabile, quindi deve essere protetto. Considerate la configurazione del terreno e come difenderlo: posizioni di vantaggio, linee di tiro, direzioni da cui la squadra nemica potrebbe avvicinarsi di nascosto... Tutte queste cose hanno un grande impatto.

Le granate fumogene di Marianne sono ottime per impedire a Robin di mettere a segno un colpo alla testa, ma non serviranno molto contro la sua freccia esplosiva. È importante sapere quando impegnarsi, e poi difendere gli estrattori a tutti i costi.