World of Warcraft: Burning Crusade Classic, possibile data di uscita e indizi da Blizzard

World of Warcraft: Burning Crusade Classic non ha ancora una data di uscita ufficiale ma Blizzard conferma che arriverà "nei prossimi mesi", e questo è tutto quanto possiamo sapere al momento sul lancio di questa versione della prima espansione del celebre MMORPG, che secondo alcune voci potrebbe arrivare l'1 giugno 2021.

L'idea sulla data di uscita all'inizio di giugno è emersa in base ad alcune segnalazioni che mostravano l'1 giugno 2021 come giorno di partenza per World of Warcraft: Burning Crusade Classic sul launcher ufficiale Blizzard, ma la questione è stata corretta in breve tempo e resta il dubbio se si trattasse semplicemente di un errore o di un vero e proprio leak.

The Burning Crusade Classic potrebbe essere in arrivo il primo giugno

In ogni caso, il titolo è stato quantomeno menzionato in via ufficiale da Blizzard durante il recente meeting finanziario dal quale sono emersi i dati economici relativi ad Activision Blizzard. La compagnia ha riferito che i team stanno costruendo contenuti per incrementare "il nuovo gioco e la prossima introduzione di Burning Crusade", secondo quanto riferito dal presidente Daniel Alegre e dal CCO Armin Zerza.

"L'espansione venne lanciata nel 2007 in World of Warcraft Classic, The Burning Crusade è stato accolto positivamente al lancio e ci aspettiamo che la prossima uscita aggiunga ulteriore coinvolgimento agli abbonati, riportando in gioco anche i vecchi fan, oltre a puntare a utenti nuovi".

"Per quanto riguarda le prossime uscite, rilasceremo anche Burning Crusade Classic nei prossimi mesi", ha affermato Zerza, senza annunciare una data di uscita ma facendo capire che avverrà nel 2021 e probabilmente entro questo trimestre, cosa che potrebbe corrispondere alla data dell'1 giugno trapelata in precedenza. D'altra parte, la beta è iniziata a marzo, dunque i tempi non dovrebbero essere eccessivamente lunghi.