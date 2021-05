Call of Duty Mobile supera i 500 milioni di download e fa un piccolo regalo ai giocatori

Il successo della serie di Call of Duty davvero incredibile. Dopo aver subito un piccolo rallentamente con l'esplosione di Fortnite, adesso Activision è nuovamente in una posizione di forza all'interno del panorama degli sparatutto online. Non solo su console e PC, ma anche su smartphone e tablet dove Call of Duty Mobile sta registrando numeri da record. L'adattamento mobile di CoD, infatti, ha superato i 500 milioni di download e, per ringraziare i suoi fan, fa un piccolo regalo ai giocatori.

Per questo motivo il colosso americano sta continuando a puntare molto forte sulla sua punta di diamante. Nelle scorse ore ha confermato che il nuovo capitolo premium, Call of Duty 2021, sarà sviluppato da SledgeHammer Games e arriverà entro la fine di quest'anno.

Contemporaneamente Call of Duty Warzone continua ad evolversi e a chiamare nuovi giocatori e sarà uno degli elementi portanti anche del nuovo capitolo. Infine abbiamo CoD Mobile che, senza troppi proclami, supera la soglia del mezzo miliardo di download.

Per festeggiare e come piccolo gesto di ringraziamento, gli sviluppatori hanno detto di aver inviato un regalo a tutti i giocatori di CoD Mobile all'interno della casella di posta in-game di COD Mobile.