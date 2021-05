David Jaffe, il creatore di God of War, entra a far parte del team Movie Games

David Jaffe, game designer ex-Sony che ha creato God of War e Twisted Metal, dopo un periodo di pausa torna allo sviluppo di videogiochi entrando nel team polacco Movie Games, anche se al momento solo come consulente ma in grado di dare una notevole spinta alla produzione del piccolo team.

Movie Games è noto per alcuni titoli di dimensione media o piccola ma molto interessanti come il particolare horror con venature erotiche Lust from Beyond, The Beast Inside e Drug Dealer Simulator. In base a quanto riferito, Jaffe farà da consulente e collaboratore, ma farà parte anche del consiglio di supervisione dei progetti, dunque avrà un ruolo attivo anche nelle scelte di design e su quali progetti portare avanti all'interno del team.

Non solo, la collaborazione funzionerà anche in senso opposto: il team Movie Games si occuperà dunque di realizzare i nuovi progetti di Jaffe, secondo quanto riportato dagli sviluppatori. "Sono felice di entrare a far parte della famiglia Movie Games", ha affermato Jaffe, "Dalle strane e visionarie gemme come Lust from Beyond a titoli nuovi e innovativi come War Hospital, Movie Games non ha paura di provare cose nuove. Ho trovato il team rinfrancante e pronto ad aprirsi all'esplorazione di nuove idee", ha affermato il designer.

"A dire la verità, mi ha ricordato i primi giorni di PlayStation, quando idee uniche avevano ancora posto al tavolo, in qualche modo mi sembra di tornare a casa", ha affermato Jaffe. Ovviamente, si sono detti molto felici anche i membri di Movie Games, con il CEO Mateusz Wcześniak e il CMO Piotr Gnyp a dimostrare grande entusiasmo per l'iniziativa, ricordando ovviamente il notevole curriculum di Jaffe.

Dopo la chiusura del suo ultimo team indie, The Bartlet Jones Supernatural Detective Agency, David Jaffe ha aperto un canale YouTube dal quale sono emerse anche cose molto interessanti, come quando ultimamente ha intervistato uno dei director di Days Gone sulla famosa questione della cancellazione di Days Gone 2.