Discord: KFC Gaming prende in giro Xbox per i tradimento con PlayStation

In questi giorni le carte processuali di Epic Games e Apple stanno portando alla luce una serie di rapporti e intrecci piuttosto inaspettati tra le aziende di videogiochi. Per questo motivo è ancora più divertente la presa in giro a Xbox di KFC Gaming, l'account social gaming della catena di fast food KFC, che ha commentato il tradimento di Discord con Sony con un celebre meme.

Nelle settimane scorse, infatti, sembrava che Microsoft fosse ad un passo dal comprare Discord per 10 miliardi di dollari. In realtà dopo pochi giorni si è scoperto che l'accordo si era arenato e non ci sarebbe stata nessuna acquisizione da parte di Microsoft e che l'offerta da 10 miliardi era stata rifiutata.

Tutto nella normale dialettica di questo genere di affari. Peccato che qualche giorno dopo Discord e PlayStation abbiano annunciato una partnership. Una cosa che non poteva che scatenare un po' di ironia sul web. Ironia riassunta perfettamente da questo post: