Returnal: nuova patch oggi, rischio di perdere partite sospese con PS5 in Rest Mode

Returnal si aggiorna oggi con una patch in arrivo nelle prossime ore, ma Housemarque avverte gli utenti della possibilità di perdere la partita sospesa nel caso in cui si sia interrotta mantenendo PS5 in Modalità Riposo.

La nuova patch di Returnal verrà messa a disposizione oggi, 5 maggio, precisamente alle ore 21:00 italiane e dovrebbe correggere diversi problemi al gioco per PS5, tuttavia gli sviluppatori raccomandano di concludere la propria run sospesa prima di tale orario, oppure disattivare gli aggiornamenti automatici di PS5 per non scaricarla automaticamente.

Questo ovviamente se si utilizza la Modalità Riposo e se si ha una partita lasciata sospesa al momento, altrimenti non ci sono problemi. Come sempre accade, con PS5 in Modalità Riposo gli update vengono scaricati e applicati automaticamente sulla console, cosa che necessariamente comporta un riavvio di Returnal con conseguente perdita del punto di sospensione.

La questione rientra nell'ormai noto dibattito sull'assenza di un sistema di salvataggio durante la run, all'interno della fase del loop di gameplay al di fuori dei punti prestabiliti. Sebbene questa sia una scelta specifica anche in termini di game design, che rientra nelle caratteristiche di un rogue-lite come questo, considerando che i loop di gioco di Returnal possono durare anche delle ore diventa una cosa piuttosto impegnativa per alcuni giocatori.

Housemarque ha già fatto presente di non avere nulla da annunciare al riguardo ma di ascoltare la community in ogni caso, cosa che può essere interpretata come una possibile apertura nel senso dell'introduzione di un'opzione di salvataggio, ma per ora non ci sono informazioni al riguardo.

Nel frattempo, sembra che l'update 1.003.001 uscito il 3 maggio abbia aumentato i problemi del gioco PS5, per i giocatori, motivo per il quale viene pubblicata questa nuova patch a breve distanza, per la quale è comunque necessario consigliabile seguire le istruzioni di Housemarque.