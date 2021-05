Returnal: l'update 1.003.001 ha aumentato i problemi del gioco PS5, per i giocatori

Come vi abbiamo segnalato, Housemarque ha rilasciato quest'oggi un nuovo aggiornamento dedicato a Returnal, la nuova esclusiva PS5 da poco disponibile. Si tratta dell'update 1.003.001 che aveva lo scopo di ottimizzare le prestazioni e risolvere alcuni bug. Vari utenti Reddit, però, segnalano che dopo l'aggiornamento il gioco non è migliorato, ma è anzi peggiorato, con nuovi bug e problemi di varia natura.

Come potete vedere nell'esempio qui sotto, un giocatore spiega che, dopo l'update 1.003.001, Returnal è diventato impossibile da giocare. L'utente afferma di avere all'attivo oltre 35 ore di gioco, vissute senza problemi di alcun tipo. Dopo la patch, invece, le porte che dividono le varie aree di gioco non si aprono più. Inoltre, la protagonista ha iniziato a passare attraverso alcuni oggetti. Secondo questa segnalazione, è successo in quattro partite, ovvero non si è trattato di un caso isolato.

Anche altri utenti segnalano problemi simili. Uno afferma ad esempio di aver giocato per 41 run prima della patch senza incontrare alcun bug, dopo la patch invece ha subito tre bug delle porte in tre partite. Bisogna inoltre ricordare che Returnal non dispone di alcun sistema di salvataggio, quindi se si rimane bloccati si può solo uscire dal gioco e ripartire da capo, di certo non una situazione piacevole, soprattutto se accade poco prima del completamente della run e si è costretti a buttare più di un'ora di gioco.

Per il momento si tratta di segnalazioni di utenti e non sappiamo quanto sia effettivamente esteso il problema. Secondo alcuni giocatori, il problema potrebbe essere legato principalmente alle tute incluse come DLC, giocando con la tuta base il problema dovrebbe essere limitato: diteci, voi vi siete imbattuti in bug?

Non dimentichiamo inoltre che Returnal subisce alcuni crash, che sembrano essere un problema di PS5 più che del gioco.