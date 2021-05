Returnal su PS5: i problemi di crash sono causati dalla console, dice Housemarque

Returnal sembra incappare in alcuni problemi di crash durante il suo utilizzo: non è una situazione standard e molti utenti non rilevano la cosa, ma ci sono anche molte segnalazioni di giocatori che hanno incontrato vari crash nell'utilizzo del gioco, pertanto Housemarque ha risposto al questi affermando che tale bug è legato alla console e dovrebbe essere risolto da Sony.

"Questo è un problema legato alla piattaforma, abbiamo riferito i report a Sony", ha affermato un portavoce di Housemarque sul canale Discord ufficiale del gioco. "In particolare, sembra avere a che fare con il sistema di pre-start", ha riferito ancora il team per quanto riguarda la vicenda in questione.

La cosa è piuttosto interessante, anche perché non si hanno informazioni precise su cosa sia questo sistema di pre-start, cosa che introduce ulteriori interrogativi. È probabile che sia una funzione software di PS5 che prepara il gioco prima ancora dell'avvio, in modo da comprimere ulteriormente i tempi di caricamento, ma al momento non ci sono informazioni più precise.



Returnal è la nuova esclusiva Housemarque per PS5



Potrebbe, peraltro, essere la causa anche degli altri crash che diversi utenti hanno rilevato anche su altri giochi PS5, dunque è possibile che nei prossimi aggiornamenti di sistema della console Sony introduca una soluzione per eliminare o limitare comunque questi inconvenienti, che sono stati segnalati in precedenza anche su Marvel's Spider-Man: Miles Morales, per fare un esempio.

Da notare anche che nel canale Discord di Returnal vengono presi in esami diversi altri punti posti all'attenzione degli sviluppatori dagli utenti, in base ai feedback: alcuni bug legati all'interazione con i fabricator, problemi con l'audio e con il remap dei controlli. Desta curiosità anche il fatto che venga ribadita nuovamente la questione del "problema" dei salvataggi, per così dire, ovvero dell'assenza di questi nel corso dei loop di gameplay.

"Il team di sviluppo è a conoscenza del problema, non c'è bisogno di portarlo nuovamente alla nostra attenzione", si legge su Discord, cosa che sembra dimostrare la quantità di richieste ricevute sotto questo aspetto da parte dell'utenza. L'assenza di un sistema di salvataggio frequente è parte integrante del gioco, ma Housemarque ha fatto sapere di "ascoltare la community" su questo aspetto e non è escluso che decida di inserire l'opzione in un secondo momento, allentando però il livello di sfida del gioco magari con un'opzione apposita.