Second Extinction, il provato tra fucili e dinosauri

Sembra esserci qualcosa di irresistibile nei dinosauri, una fascinazione che colpisce più o meno tutti e che funziona perfettamente anche nell'ambito dei videogiochi, come dimostra l'interesse suscitato regolarmente dai titoli che hanno i lucertoloni come tema principale e Second Extinction, che abbiamo provato nella sua versione Game Preview su Xbox Series X, non fa certo eccezione. Si tratta di uno sparatutto in soggettiva sviluppato da Systemic Reaction, il team responsabile anche di Generation Zero: in quel caso, un'ottima premessa e un'ambientazione interessante non sono poi state sfruttate a dovere dal gioco, che ha mostrato delle notevoli lacune, mentre in questo caso il concept di base più caciarone e una struttura piuttosto rodata in alcuni elementi del gameplay cooperativo potrebbero giocare maggiormente sul sicuro. In effetti, per quanto è possibile provare finora, Second Extinction si presenta come uno sparatutto in prima persona piuttosto solido, che fa leva su elementi di sicura presa sul pubblico come il gameplay cooperativo, la progressione dei personaggi e ovviamente i dinosauri.

Second Extinction propone un connubio infallibile: fucili e dinosauri

La questione è molto semplice: in un mondo del futuro ci sono dinosauri geneticamente modificati che hanno invaso la Terra e lo scopo del gioco è cercare di riprendere il controllo della superficie abbattendo le creature in questione, attraverso missioni mirate su determinati obiettivi all'interno di mappe molto ampie. La struttura è quella classica dello sparatutto in soggettiva, progettato per essere affrontato in multiplayer cooperativo con una squadra di tre giocatori, in maniera simile a Left 4 Dead, per prendere un esempio particolarmente celebre, ma ovviamente con i dinosauri al posto degli zombie. Second Extinction è attualmente disponibile in Game Preview, ovvero in accesso anticipato: il gioco non è ancora completo per quanto riguarda i contenuti ma le sue meccaniche sono sostanzialmente pronte, cosa che ci consente di dare qui una prima valutazione in attesa di vederne gli ulteriori sviluppi. Sarà fondamentale un buon supporto sul medio o lungo termine, in particolare con l'aggiunta di nuove aree da esplorare e magari modalità aggiuntive ed eventi speciali, tutti elementi che possono modificare sostanzialmente l'esperienza e il valore complessivo del gioco.