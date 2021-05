Limited Run Games è ufficialmente un partner Xbox dopo anni di sole PlayStation e Nintendo

Il distributore Limited Run Games è famoso per aver creato diverse edizioni fisiche di alcuni dei più bei giochi indie sul mercato. Dopo anni di sole edizioni da collezione solo per le console PlayStation e di Nintendo, adesso è ufficialmente un partner Xbox.

Limited Run Games si è costruita una buona reputazione all'interno della comunità dei giocatori più hardcore e dai collezione per le sue edizioni limitate. Solo che per anni queste sono uscite solo per le console PlayStation e Nintendo. Durante il podcast Xbox Expansion Pass Luke Lohr ha avuto la possibilità di chiedere "Perché non Xbox?" i proprietari di Limited Run Games Douglas Bogart e Josh Fairhurst.

"Xbox ci interessa e abbiamo provato a collaborare per anni con quella piattaforma" ha detto Fairhurst. "E siamo ufficialmente partner di Xbox ora".

"Sentiamo che la Xbox è un pubblico completamente diverso [da quello che serviamo di solito] e quindi vogliamo essere sicuri di scegliere giochi che li attraggano", hanno detto i due proprietari.

Bogart ha poi commentato: "Lavoriamo da sempre con Bethesda e Microsoft ha appena comprato Bethesda e adesso è davvero strano pensare che le edizioni di Doom che abbiamo fatto non siano uscite su Xbox. Non ha alcun senso. Lavoriamo con Double Fine abbastanza spesso. Abbiamo pubblicato alcuni dei loro giochi. Quindi, non averli stampati fisicamente su Xbox è strano, perché ora sono un'altra compagnia first-party. Quindi penso che una delle nostre prime iniziative su Xbox sarà quella di recuperare questi giochi".