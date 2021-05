Epic Games contro Apple, il processo inizia oggi

Inizia oggi il processo che vede confrontarsi Epic Games e Apple e che rischia di cambiare il volto dell'industria videoludica, quantomeno lato mobile. L'interesse generale è così grande che sui social si stanno scambiando anche i riferimenti per poter assistere in diretta all'apertura.

Il nodo della causa, ricordiamolo, è l'accusa di monopolio lanciata da Epic Games a Apple, per come la compagnia di Cupertino gestisce il suo store, impedendo forme di pagamento alternative all'interno delle applicazioni e la nascita di negozi alternativi per i suoi apparecchi.

Se ricordate, la diatriba portò alla rimozione di Fortnite, il gioco di punta di Epic Games, dall'App Store. Difficile dire chi otterrà ragione e chi torto, anche perché si tratta di una causa molto complessa, con migliaia di pagine di documenti da valutare e il coinvolgimento di altri colossi come Steam e Microsoft.

Di base possiamo affermare che nel caso vinca Epic Games, vedremo probabilmente una maggiore apertura da parte dell'ecosistema di Apple, con più possibilità per altre compagnie di fare affari sui sistemi iOS. In caso contrario, probabilmente tutto rimarrà com'è.