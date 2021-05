Legends of Runeterra - Custodi dell'Antico, trailer della nuova espansione

Riot Games ha pubblicato un nuovo trailer della nuova espansione di Legends of Runeterra intitolata Custodi dell'Antico , in arrivo oggi su PC, iOS e Android a partire dalle 20.

I contenuti di Legends of Runeterra - Custodi dell'Antico

Alcune delle nuove carte di Legends of Runeterra - Custodi dell'Antico.

Nuove carte

Nella scorsa settimana abbiamo rivelato tutte le carte introdotte in Custodi dell'Antico, riservando Irelia per la presentazione finale di oggi.

Nuova parola chiave - Danza delle lame

Irelia, la danzatrice delle lame in persona, è giunta sui campi di battaglia di Legends of Runeterra e con lei arriva una nuova parola chiave: Danza delle lame. Le carte con Danza delle lame evocano una serie di lame, che eseguono immediatamente un attacco gratuito contro l'avversario. Gli attacchi di Danza delle lame possono avvenire con o senza un gettone d'attacco e non consumano il gettone d'attacco quando vengono eseguiti. Una singola lama può non sembrare un granché da sola, ma non sottovalutate il potenziale di combo di uno strumento così versatile. Nuove sfide

Sono state aggiunte due nuove sfide in preparazione delle nuove sinergie Monumento e della parola chiave Danza delle lame introdotte in Custodi dell'Antico.

Aggiornamenti carte

I mazzi Nasus Thresh sono molto popolari e superano costantemente le soglie di percentuale di vittorie (55%) e di utilizzo (15%) che consideriamo salutari. Abbiamo fatto delle piccole modifiche alla parte Isole Ombra del mazzo che hanno continuato a causare problemi al meta. Per ora, anche se Nasus è chiaramente una potenza per il mazzo, vogliamo lasciare intatto il potere di Shurima. Stiamo tenendo sotto controllo Nasus per continuare a monitorare le sue prestazioni mentre studiamo eventuali modifiche future, se dovesse continuare a comportarsi così bene.

Seguaci e incantesimi

Atrocità

Costo: 6 → 7

Vogliamo ridurre l'efficienza e l'efficacia con cui Atrocità è in grado di chiudere le partite, inserendo più rischi e contromosse riducendo in generale le possibilità con le quali può essere utilizzata in sicurezza per terminare la partita.

Custode logoro

Statistiche base: 2|1 → 1|1

Custode logoro è incredibilmente potente grazie alla sua sinergia con Abbatti e Temibile. Vogliamo mantenere queste sinergie, ma ridurre leggermente la sua pressione a inizio partita e la sua capacità di creare ancora più Abbattimenti portando la Potenza a 1.

Aggiornamenti ricompense regione

Shurima (insieme a Targon e Ionia) è diventata un po' più ampia. Le regioni di Shurima, Targon e Ionia sono state estese di 4 livelli ciascuna in corrispondenza con l'uscita dei loro nuovi campioni

Bundle

Il bundle Custodi dell'Antico è disponibile nel negozio per 1807 monete. Il bundle include:

Guardiano Chip

Plancia Tempio del Tempo

Variante esclusiva Crono Chip

Bundle mazzi

Il bundle Sabbia e acciaio, che contiene l'incredibile potenza di Irelia e Azir, è disponibile nel negozio per 2106 monete, prezzo ritoccato in base ai possibili doppioni.

Spedizioni

Campioni, incantesimi e Seguaci di Custodi dell'Antico sono stati aggiunti alle Spedizioni.

Varie

Ora i funghi infliggono danni combinati in un solo colpo, invece che subire 1 danno X volte, dove la X sta per il numero di funghi estratti in una volta

Ora le carte create da Linee temporali contemporanee ereditano gli effetti Prismatici

Gli effetti di Preparare l'assalto e Inizio del turno sono stati migliorati

Nella patch 2.9.0 (2 giugno), la sfida amici tra server diversi non sarà più supportata. Con la continua crescita di Lor, iniziamo ad avere problemi tecnici. La sfida amici tra server diversi è uno dei maggiori responsabili e, attualmente, sta assorbendo risorse di cui abbiamo bisogno per sviluppare alcune delle funzioni più entusiasmanti di LoR che abbiamo pianificato per il futuro.

Prossimamente forniremo maggiori informazioni sulle funzioni social di LoR, ma per ora volevamo solo avvertire i giocatori e le organizzazioni della community che utilizzano questa funzione

Bug risolti